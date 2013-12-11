Размещение объявлений в интернете

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки225 просмотров

Нужно разместить небольшое объявление на досках объявлений по всей Украине.

Предлагайте свою стоимость.

11 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реклама сайта статьи, объявления

    Сделать 21 статью рерайт 2000-4000 тыс.знаков по теме сайта с 3 ключевыми фразами в каждой статье. Разместить на тематических форумах или тематических сайтах с хорошим ТИЦ. Разместить в течении месяца 100 объявлений на досках объявлений ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить структуру ссылок и новостей

    Есть сайт на тематику "статусы". Сайт на DLE. Мне нужно грамотно настроить структуру ссылок и вывод новостей. Пример подобного сайта я покажу. Сейчас URL страниц такие: "http://сайт.ru/46-vse-uzhe-ne-tak-kak-ranshe-vremya-ubegaet-dalshe-kto-to-blizhe-kto-to-dalshe.html" Нужно ...

    DLE
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит сайта

    $100

    Здравствуйте. Нужно сделать аудит сайта, нужен качественный и профессиональный аудит с отчетом(заключение). Приветствуются профессионалы в своей работе!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести сео-контент в CMS

    Сайт на OpenCart. Находчивыми сеошниками было настроено ЧПУ и оптимизация в отдельных PHP-файлах: один для ЧПУ, другой для статей (см. приложения). Требуется: ЧПУ перенастроить через SeoPro opencart. Контент для оптимизации перенести в админку, ...

    OpencartPHP
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта.

    Добрый день! Ищу грамотного и трудолюбивого SEO-спеца для долгосрочного сотрудничества. Навыки программирования будут преимуществом. В настоящий момент есть задачи по logistic1.ru. Прошу сразу указывать ориентировочную стоимость ваших ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад