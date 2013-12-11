необходимо прогнать сайт по каталогам и увеличить ТИЦ.
Настроить структуру ссылок и новостей
Есть сайт на тематику "статусы".
Сайт на DLE.
Мне нужно грамотно настроить структуру ссылок и вывод новостей. Пример подобного сайта я покажу.
Сейчас URL страниц такие: "http://сайт.ru/46-vse-uzhe-ne-tak-kak-ranshe-vremya-ubegaet-dalshe-kto-to-blizhe-kto-to-dalshe.html"
Нужно сделать что бы было так: "http://сайт.ру/statusi-stervi/status/30062/"
Так же нужно вывести карту сайта и закрыть от индекса ненужное.
Нужен знающий человек в этом деле. Жду предложений.
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