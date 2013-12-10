Перенести сео-контент в CMS

Сайт на OpenCart. Находчивыми сеошниками было настроено ЧПУ и оптимизация в отдельных PHP-файлах: один для ЧПУ, другой для статей (см. приложения).

Требуется: ЧПУ перенастроить через SeoPro opencart. Контент для оптимизации перенести в админку, чтобы он хранился в БД. В результате должна снизиться нагрузка на сервер.