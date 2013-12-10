Требуется модератор для сайтов транспортно-логистической тематики. Обязанности: 1. Наполнение тематическим контентом (статьи, новости). Важно правильное оформление: подзаголовки, картинки, выделение жирным ключевых запросов, перелинковка и т.д. 2. Написание постов, статей для ...
Перенести сео-контент в CMS
Сайт на OpenCart. Находчивыми сеошниками было настроено ЧПУ и оптимизация в отдельных PHP-файлах: один для ЧПУ, другой для статей (см. приложения).
Требуется: ЧПУ перенастроить через SeoPro opencart. Контент для оптимизации перенести в админку, чтобы он хранился в БД. В результате должна снизиться нагрузка на сервер.
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