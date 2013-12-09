SEO оптимизатор для сайта.

Ищем адекватного специалиста для работы на удаленке, который может перенять на себя часть работ по интернет-маркетингу (а, возможно и все).

В первую очередь, что мы ждем от Вас:

1) Оптимизация и поддержка внутренней структуры сайта, владение Wordpress и способность оперативно отслеживать и вносить изменения на сайт.

2) Наполнение сайта интересным и грамотным контентом в рамках требуемого продвижения (по согласованию с работодателем)

3) Работа со ссылками на внешних ресурсах, ручная подборка площадок для размещения и ручное размещение ссылок на трастовых ресурсах.

4) Работа с ссылками в соцсетях (ручной подбор площадок)

5) Физическая реализация е-mail маркетинга (осуществление рассылок 4 раза в год по клиентской базе)

6) Поддержание яндекс-маркета

7) Инициативность - внесение собственных предложений по продвижению

8) Способность контролировать и распределять свое время,

9) А также во время отчитываться о проведенных работах

Предложения, резюме и вопросы, а также Ваше местоположение и пожелания по зп пишите на почту: