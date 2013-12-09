Всем доброго времени суток. Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно: - сколько необходимо средств на первый этап, условия, ...
SEO оптимизатор для сайта.
Ищем адекватного специалиста для работы на удаленке, который может перенять на себя часть работ по интернет-маркетингу (а, возможно и все).
В первую очередь, что мы ждем от Вас:
1) Оптимизация и поддержка внутренней структуры сайта, владение Wordpress и способность оперативно отслеживать и вносить изменения на сайт.
2) Наполнение сайта интересным и грамотным контентом в рамках требуемого продвижения (по согласованию с работодателем)
3) Работа со ссылками на внешних ресурсах, ручная подборка площадок для размещения и ручное размещение ссылок на трастовых ресурсах.
4) Работа с ссылками в соцсетях (ручной подбор площадок)
5) Физическая реализация е-mail маркетинга (осуществление рассылок 4 раза в год по клиентской базе)
6) Поддержание яндекс-маркета
7) Инициативность - внесение собственных предложений по продвижению
8) Способность контролировать и распределять свое время,
9) А также во время отчитываться о проведенных работах
Предложения, резюме и вопросы, а также Ваше местоположение и пожелания по зп пишите на почту:
Заявки фрилансеров
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