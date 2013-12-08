Составить семантическое ядро

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Закрыт6 заявок145 просмотров

нужно составить семантическое ядро по туризму.

интересуют все высокочастотники, которые имеют отношение к туризму.

важно: максимально высокочастотные. это значит, что потеря одного из слов = потеря всего смысла.

100-200-300 слов - обсуждается

11 лет назад
LudKhr
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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