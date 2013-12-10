Требуется внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press: Добавление заголовков h1 на главную страницу без дублей. Заголовок Expires Заголовок Last-Modified Корректный, служебный Файл robots.txt Карта сайта Ликвидация дублей ...
Привязать сайт к аккаунту гугл +.
Привязать сайт к аккаунту гугл + и показать как защищать контент.
Выбранный исполнитель
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