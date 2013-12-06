Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно раскрутить новый сайт-интернет магазин A7Avto.ru Требуется: оптимизация под поисковые системы — цена, сроки Проверка и прописывание правильных title, Мета-тег keywords, Мета-тег description, страницы 404, редиректа, оптимизация ссылок, ...
Анализ ссылочной массы для сайта
Требуется специалист для проведения следующих работ по сайту vlasne.ua
1. анализ ссылочной массы
2. подготовка отчета по плохим ссылкам
3. снятие плохих ссылок с последующим отчетом.
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