cmedia12

Николай cmedia12

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Просьба резюме по вакансии присылать на [email protected]

  • Перевод сайта на азербайджанский

    Необходимо сделать перевод сайта vlasne.ua с русского на азербайджанский язык. Присылайте свои заявки и цену за 1000 знаков без пробелов. Заявки принимаются только от native speaker

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнер с опытом в UI/UX

    требования: - доработка интерфейса приложения, добавление нового функционала, оптимизация существующего - опыт дизайна по айос и андроид - важно понимание логики работы андроида - умение делать сказочно красиво и УДОБНО!!! принимаем заявки только от фрилансеров с Украины

    Android
    Дизайн мобильных приложений3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер 192х160

    требования к баннеру: 1. не более 30 Кб 2. размер 192х160 3. целевой url http://sitexpert.org/ по дизайну аналогичный этому http://sitexpert.org/swf/baner.html

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • IOS Developer

    $2500

    Нужен iOS разработчик Требования: - Опыт разработки на Objective-C от 2х лет, наличие портфолио в AppStore - Глубокое понимание логики работы, UI/UX iOS приложений - Опыт работы с CocoaTouch, CoreData, SQLite, CoreGraphics, OpenGL, Networking, Multithreading, Memory Management, Push Notifications - ...

    iOSSQLiteRESTOpenGLPhotoshop
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $500

    Открыта вакансия контент-менеджера. Обязанности: - наполнение сайта информацией о магазинах (поиск информации в Интернет и внесение кратко на сайт) Полный рабочий день. Выполнение заданного плана работ. Подробности: На сайте необходимо заполнять краткую информацию о магазинах в ТЦ ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технический писатель

    Требуется специалист по: - создание пользовательской документации (руководства пользователя, презентации, вопрос/ответ на сайтах); - создание технической документации Обязательные требования : опыт работы техническим писателем владение русским и украинским языками грамотность; умение создавать документы «товарного» вида (структура, таблицы, схемы, скриншоты, владение стилями); навык построения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта на SEO-форумах

    Сервис бесплатной проверки позиций сайта http://sitexpert.org/ ищет активных и авторитетных форум-деятелей для пиара сайта на сео форумах и других связанных с этой тематикой. Необходимо будет провести работу по распространению информации о проекте+поддержание хорошего имиджа компании.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутренняя оптимизация и продвижение

    $2500

    Проект "Сервис мониторинга позиций сайта в поисковиках онлайн" http://www.sitexpert.org/ Требуется высококлассный специалист для проведения работ по внутренней оптимизации и продвижению. Просьба перед предложением услуг изучить проект. Ждем ваши заявки.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта smsclub.com.ua

    Необходимо провести редизайн сайта smsclub.com.ua. Сделать его более для бизнес клиентов и компаний. Это рабочий бизнес проект, потому заявки будут рассматриваться только от дизайнеров, которые разрабатывали рабочие приносящие прибыль проекты. Требуется опыт в разработки интерфейсов, ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интерфейса для программы смс-рассылок

    Существует мини программка для рассылок смс сообщений в нативном дизайне. Есть необходимость оживить интерфейс: сделать его запоминающимся, легким и главное понятным. Особых пожеланий нету. Главное чтобы без "детскости, школьности "

    Дизайн интерфейсов и игр15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Однокл.

    Ищу толкового специалиста для продижения портала в соцсетях. Главная цель - живой целевой трафик на сайт. Примеры успешных проектов. Опыт работы в этой сфере. Возраст от 25 лет. Проект vlasne.ua

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн раздела поиска по метро

    для сайта Vlasne.ua - в стиле этого сайта. Примеры как должно выглядеть http://metro.yandex.ru/kiev/ но с возможностью выбора точками станций метро.. Рассматриваются варианты наложения схемы метро на карту Киева.. и другое.. Данная функция будет доступна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн шаблона отчета для печати.

    Необходимо сделать шаблон для печати для вывода результатов поиска на печать. Для страницы http://bazarealtor.com.ua/realtor/adslist/ Шаблон должен быть максимально похож на отчет печати из икселя во вложенных файлах.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц + верстка

    Нужно отрисовать все внутренние страницы, 17 штук (сложных из них только три) на основе готовой главной и набросков расположения элементов в виде схематичных картинок. Возможно в ходе работы возникнет необходимость в еще некотором количестве страниц ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Баннер 192х160
Рад сотрудничеству! Четкое задание, всегда в сети, мгновенная оплата. Рекомендую!
Отличная работа. Задача выполнена быстро и качественно. Когда потребовалось внести дополнительные изменения, все было сделано без вопросов и с пониманием. Спасибо за отзывчивость и профессионализм.
Ответный отзыв
werrik
Андрей 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Технический писатель
Великолепный заказчик, не жадный и терпеливый. Всем рекомендую.
Все гут. работу делал вовремя и правильно. Рекомендую.
Ответный отзыв
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн раздела поиска по метро
Очень приятный в общении, работу сдал без проблем, оплата моментальная ))
Задача выполнена быстро, красиво и четко. Доволен работой. Буду обращаться и в дальнейшем.
Ответный отзыв
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
$500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта - приватно для socialist
Нравится работать с Николаем, нравится! Чем собственно дальше и займусь =)
Второй проект "под ключ" с Артемом. Проект сложный по своей специфике (базы данных), нужно было продумать много всего. И снова только положительные впечатления не только как от дизайнера, но и как специалиста по юзабилити. Было предложено много интересных идей, до которых сам бы и не додумался ) Все получилось стильно и красиво. 100% рекомендую как профи в своем деле! Приступаем к следующему проекту снова вместе...
Ответный отзыв
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
$700
10 баллов
13 лет назад
Дизайн внутренних страниц + верстка
Отлично поработали! С Николаем почему-то работается на удивление легко, наверно по причине его осведомленности в разрабатываемых задачах. Никому его не отдам, себе оставлю :)
В который раз убеждаюсь, что Артем высококлассный специалист, которых не так просто найти. Отлично сделанная огромная работа! 25 страниц и верстка. Все сделано на ура! Удовлетворены все пожелания. Было сделано даже больше, чем планировалось и ожидалось. Приятно работать и общаться. Была бы возможность - завербовал бы к нам на Украину!
Ответный отзыв