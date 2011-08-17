Необходимо сделать перевод сайта vlasne.ua с русского на азербайджанский язык. Присылайте свои заявки и цену за 1000 знаков без пробелов. Заявки принимаются только от native speaker
Просьба резюме по вакансии присылать на [email protected]
- Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1500
Основные требования к кандидатам: Отличные знания PHP, MySQL, паттернов OOП Умение хорошо верстать и знание HTML5, JS, CSS3 Плюсом будет заннаие NoSQL, SphinxВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
требования: - доработка интерфейса приложения, добавление нового функционала, оптимизация существующего - опыт дизайна по айос и андроид - важно понимание логики работы андроида - умение делать сказочно красиво и УДОБНО!!! принимаем заявки только от фрилансеров с УкраиныДизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт10 лет назад
требования к баннеру: 1. не более 30 Кб 2. размер 192х160 3. целевой url http://sitexpert.org/ по дизайну аналогичный этому http://sitexpert.org/swf/baner.htmlБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется специалист для проведения следующих работ по сайту vlasne.ua 1. анализ ссылочной массы 2. подготовка отчета по плохим ссылкам 3. снятие плохих ссылок с последующим отчетом.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужен iOS разработчик Требования: - Опыт разработки на Objective-C от 2х лет, наличие портфолио в AppStore - Глубокое понимание логики работы, UI/UX iOS приложений - Опыт работы с CocoaTouch, CoreData, SQLite, CoreGraphics, OpenGL, Networking, Multithreading, Memory Management, Push Notifications - ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Открыта вакансия контент-менеджера. Обязанности: - наполнение сайта информацией о магазинах (поиск информации в Интернет и внесение кратко на сайт) Полный рабочий день. Выполнение заданного плана работ. Подробности: На сайте необходимо заполнять краткую информацию о магазинах в ТЦ ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по: - создание пользовательской документации (руководства пользователя, презентации, вопрос/ответ на сайтах); - создание технической документации Обязательные требования : опыт работы техническим писателем владение русским и украинским языками грамотность; умение создавать документы «товарного» вида (структура, таблицы, схемы, скриншоты, владение стилями); навык построения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сервис бесплатной проверки позиций сайта http://sitexpert.org/ ищет активных и авторитетных форум-деятелей для пиара сайта на сео форумах и других связанных с этой тематикой. Необходимо будет провести работу по распространению информации о проекте+поддержание хорошего имиджа компании.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Проект "Сервис мониторинга позиций сайта в поисковиках онлайн" http://www.sitexpert.org/ Требуется высококлассный специалист для проведения работ по внутренней оптимизации и продвижению. Просьба перед предложением услуг изучить проект. Ждем ваши заявки.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо провести редизайн сайта smsclub.com.ua. Сделать его более для бизнес клиентов и компаний. Это рабочий бизнес проект, потому заявки будут рассматриваться только от дизайнеров, которые разрабатывали рабочие приносящие прибыль проекты. Требуется опыт в разработки интерфейсов, ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Существует мини программка для рассылок смс сообщений в нативном дизайне. Есть необходимость оживить интерфейс: сделать его запоминающимся, легким и главное понятным. Особых пожеланий нету. Главное чтобы без "детскости, школьности "Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу толкового специалиста для продижения портала в соцсетях. Главная цель - живой целевой трафик на сайт. Примеры успешных проектов. Опыт работы в этой сфере. Возраст от 25 лет. Проект vlasne.uaПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
для сайта Vlasne.ua - в стиле этого сайта. Примеры как должно выглядеть http://metro.yandex.ru/kiev/ но с возможностью выбора точками станций метро.. Рассматриваются варианты наложения схемы метро на карту Киева.. и другое.. Данная функция будет доступна ...Завершен12 лет назад
Необходимо сделать шаблон для печати для вывода результатов поиска на печать. Для страницы http://bazarealtor.com.ua/realtor/adslist/ Шаблон должен быть максимально похож на отчет печати из икселя во вложенных файлах.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Разработать дизайн сайта для студии тайского массажа. В китайско-буддийской стилистике..Закрыт12 лет назад
Разработать дизайн под ключ для проекта предоставляющего рассылку писем включая сложную интерфейсную часть.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработать дизайн всех страниц для онлайн базы данных недвижимости, включая промо страницу.Завершен13 лет назад
Нужно отрисовать все внутренние страницы, 17 штук (сложных из них только три) на основе готовой главной и набросков расположения элементов в виде схематичных картинок. Возможно в ходе работы возникнет необходимость в еще некотором количестве страниц ...Завершен13 лет назад
Необходимо сделать редизайн главной страницы сайта www.vlasne.ru , придерживаясь главной концепции.Завершен13 лет назад