Php программист

$1500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок304 просмотра
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Основные требования к кандидатам:

Отличные знания PHP, MySQL, паттернов OOП

Умение хорошо верстать и знание HTML5, JS, CSS3

Плюсом будет заннаие NoSQL, Sphinx

PHP
9 лет назад
cmedia12
Николай 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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