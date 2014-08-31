Php программист

Требования: • Опыт работы с базами данных; • Наличие выделенного интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1Гб/мес; • Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться; • Готовность выполнить тест. Необходимые навыки: • Умение работать; • Опыт ведения команды минимум из двух ...
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Основные требования к кандидатам:
Отличные знания PHP, MySQL, паттернов OOП
Умение хорошо верстать и знание HTML5, JS, CSS3
Плюсом будет заннаие NoSQL, Sphinx
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