Php программист

Доброго времени. Решил сделать не большой магазин на WordPress Нужно допилить выбранный вами для этого плагин и тему, чтоб всё работало и было доходчиво и понятно как добавлять товар. Сложный магазин не нужен, главное удобство использования. Сразу оговорюсь бюджет ...