Требуется PHP-разработчик

Требования:

Знание ООП PHP 5.x,

MySQL, верстка (html+css),

JavaScript (jquery)

Знание и опыт работы с CMS (коммерческих и свободно распространяемых — большой плюс)

Обязательно:

Наличие собственных проектов (попросим их показать и рассказать о Вашей части работы).

Доступность в течение дня — 8 часов (IM, телефон, почта).

Ответственность, честность, исполнительность.

Обязанности:

Удаленная работа над несколькими проектами (разработка сайтов с использованием коммерческих CMS с большой степенью кастомизации).

Работа в проектной команде — в сотрудничестве с верстальщиками, техдизайнерами, тестировщиками под руководством менеджера проектов (т.е. Вы будете заниматься исключительно программированием).

Работа по первому проекту — сдельная. По итогам успешной работы на проекте с удовольствием возьмем вас в штат.

Условия работы:

Полный рабочий день, возможна работа из дома.

ДМС, оформление по трудовому Договору.