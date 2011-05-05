Требуется PHP-разработчик

$2000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

Знание ООП PHP 5.x,

MySQL, верстка (html+css),

JavaScript (jquery)

Знание и опыт работы с CMS (коммерческих и свободно распространяемых — большой плюс)

Обязательно:

Наличие собственных проектов (попросим их показать и рассказать о Вашей части работы).

Доступность в течение дня — 8 часов (IM, телефон, почта).

Ответственность, честность, исполнительность.

Обязанности:

Удаленная работа над несколькими проектами (разработка сайтов с использованием коммерческих CMS с большой степенью кастомизации).

Работа в проектной команде — в сотрудничестве с верстальщиками, техдизайнерами, тестировщиками под руководством менеджера проектов (т.е. Вы будете заниматься исключительно программированием).

Работа по первому проекту — сдельная. По итогам успешной работы на проекте с удовольствием возьмем вас в штат.

Условия работы:

Полный рабочий день, возможна работа из дома.

ДМС, оформление по трудовому Договору.

PHP
13 лет назад
mindbrand
Николай 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист PHP

    Нужен программист, который не пугается слов ssi, memcache Оплата помесячно, фуллтайм. Пишите сразу месячные ожидания и пару/тройку (не более) лучших ваших сайтов/работ Оплата на карту Visa или Qiwi. Заявки скрыты, пишите что считате нужным

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный программист

    $500

    Требуется опытный програмист желательно который умеет делать всё а не только писать на php. Желательно чтобы человек хорошо разбирался в Joomla. Умел верстать и натягивать вёрстку на то что прейдёться. От самописного двига который ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен PHP разработчик, постоянная удаленная работа

    $1000

    Необходимые знания: - опыт работы с PHP5 фреймворками, желательно Zend Framework, поскольку он у нас используется во всех проектах - English хотя бы на среднем уровне (общение на русском, английский для комментов в коде и чтения ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Амбициозный программист Flash (социальные игры)

    $5000

    Требуется амбициозный программист Flash с большим желанием сделать лучшую игру для соцсетей, умеющий разбираться в чужом коде, понимающий как взаимодействует клиентская часть игры с серверной. Кроме оплаты возможно и долевое участие от прибыли игры.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ruby-разработчик

    Компания Mobiwolf ищет Ruby-разработчика-фрилансера для работы на зарубежных проектах. Если Вам интересно - просьба связаться со мной ASAP. Проект начинается завтра, оплата почасовая.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен специалист высокого класса по cms Symphony.

    Нужен специалист высокого классу по cms Symphony.верстка.натяжка. Присылайте свои работы на этом движке.Оплата в ЯД или ВМ,поэтапная.Проект крупный и не простой.Посредников,жуликов и школьников мимо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист.

    В web проект, который занимается доставкой товаров из интернет магазинов Китая и Южной Кореи требуется php программист для постоянной удаленной работы. Требования: Отличные владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+. Желательно опыт работы с CodeIgniter Опыт ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад