Требуется опытный программист

Требуется опытный програмист желательно который умеет делать всё а не только писать на php. Желательно чтобы человек хорошо разбирался в Joomla. Умел верстать и натягивать вёрстку на то что прейдёться. От самописного двига который он сам напишет до типичного шаблона на DLE, WP, Joomla и.т.п

выполнять работы по запросу... деньги по факту в момент сдачи...