Full-time web programmer

В чешскую компанию ищется опытный php-программист для удаленной работы на постоянной основе.

Разработка web-приложений с высокой нагрузкой, автоматизация бизнеса, социальные сети.

Требуемый набор знаний и умений:

- ООП/MVC/PHP/MySQL.

- Умение работать и поддерживать код в команде.

- Браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, понимание работы веб-сервисов и умение их настроить.

- Контроль версий, SVN, багтрекинг.

- Оптимизация, кеширование, индексы.

- Личная ответственность и самоорганизованность.

- Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP.

- Базовое знание письменного английского (уметь читать технические тексты, уметь оформить комментарии в коде).

Базовые знания по разработке high-load приложений (горизонтальное масштабирование, кеширование сервисов, очереди сообщений и пр.) - большой плюс.

Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к CET. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Тестовое задание в пределах одного рабочего дня. Испытательный срок один месяц. После успешного прохождения испытательного срока долгосрочный контракт с вашим ЧП. Оплата помесячно, 600-800 USD и выше, индивидуально.

Совмещение с другими проектами или учебой невозможно.

От кандидата полноценное резюме + эссе на тему "почему вы хотите разрабатывать приложения высокой нагрузки".