Full-time web programmer

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В чешскую компанию ищется опытный php-программист для удаленной работы на постоянной основе.

Разработка web-приложений с высокой нагрузкой, автоматизация бизнеса, социальные сети.

Требуемый набор знаний и умений:

- ООП/MVC/PHP/MySQL.

- Умение работать и поддерживать код в команде.

- Браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, понимание работы веб-сервисов и умение их настроить.

- Контроль версий, SVN, багтрекинг.

- Оптимизация, кеширование, индексы.

- Личная ответственность и самоорганизованность.

- Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP.

- Базовое знание письменного английского (уметь читать технические тексты, уметь оформить комментарии в коде).

Базовые знания по разработке high-load приложений (горизонтальное масштабирование, кеширование сервисов, очереди сообщений и пр.) - большой плюс.

Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к CET. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Тестовое задание в пределах одного рабочего дня. Испытательный срок один месяц. После успешного прохождения испытательного срока долгосрочный контракт с вашим ЧП. Оплата помесячно, 600-800 USD и выше, индивидуально.

Совмещение с другими проектами или учебой невозможно.

От кандидата полноценное резюме + эссе на тему "почему вы хотите разрабатывать приложения высокой нагрузки".

13 лет назад
alprival
51 годЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстальщик JS программист

    $700

    Требование - отличное знание JS, html5 - неплохое знание PHP и MySQL - базовые навыки юзабилити обязанности - разработка JS виджетов - иногда верстка работа постоянная удаленная зп $700

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист

    $2500

    Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом. Условия: - Задачи короткие, по 2-8 часов. - Нагрузка 5-15 часов в неделю. - 200-300 руб/час в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист ActionScript

    Требуется в офис (Днепропетровск) человек, отлично владеющий ActionScript (1 человек) Требования: - Хорошее владение ActionScript - Навыки в разработке API Прием после собеседования, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    $1000

    Необходим программист для работы в команде над крупным проектом. Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat). 2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS. 3. Умение работать в команде.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Magento Commerce

    Срочно! Для укрепления солидарности трудящихся! Требуется специалист по Magento commerce для установки и настройки модулей удаленно. График свободный. Оплата почасовая или попроектная. О своем опыте и доступности пишите в ЛС или скайп.

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1000

    Необходим программист для работы в команде над крупным проектом. Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat). 2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS. 3. Умение работать в команде. В качестве тестового задания ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад