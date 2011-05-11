Требуется веб-программист для регулярного сотрудничества. Объем работы разный - от написания больших независимых проектов, до внесения небольших изменений в существующие сайты. Вы: -- отлично знаете PHP; имеете опыт работы и, желательно, с возможностью продемострировать предыдущие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом.
Условия:
- Задачи короткие, по 2-8 часов.
- Нагрузка 5-15 часов в неделю.
- 200-300 руб/час в зависимости от Ваших навыков, скорости и качества.
Требования:
- Уверенное знание PHP ООП, jQuery
- Уверенное использование регулярных выражений
- Опыт работы с распространенными фреймворками PHP (Zend, ...)
- Знание XSLT
- Работа с большими объемами данных MySQL, PostgreSQL.
Условия сотрудничества:
- Документирование разработаного кода.
- Использование PHP CodeSniffer.
- Использование Hg Mercurial.
При отборе кандидатов проверяется код (оформление, комментарии, сложность).
Интересуют примеры кода:
- Вашего кода PHP (1000 строк).
- Вашего кода PHP в среде фреймворка (до 1000 строк).
- Вашего кода XSL (до 1000 строк).
- Вашего кода jQuery (до 200 строк).
- Вашего оптимизированного запроса SQL любой СУБД.
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