PHP-программист

$2500
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Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом.

Условия:

- Задачи короткие, по 2-8 часов.

- Нагрузка 5-15 часов в неделю.

- 200-300 руб/час в зависимости от Ваших навыков, скорости и качества.

Требования:

- Уверенное знание PHP ООП, jQuery

- Уверенное использование регулярных выражений

- Опыт работы с распространенными фреймворками PHP (Zend, ...)

- Знание XSLT

- Работа с большими объемами данных MySQL, PostgreSQL.

Условия сотрудничества:

- Документирование разработаного кода.

- Использование PHP CodeSniffer.

- Использование Hg Mercurial.

При отборе кандидатов проверяется код (оформление, комментарии, сложность).

Интересуют примеры кода:

- Вашего кода PHP (1000 строк).

- Вашего кода PHP в среде фреймворка (до 1000 строк).

- Вашего кода XSL (до 1000 строк).

- Вашего кода jQuery (до 200 строк).

- Вашего оптимизированного запроса SQL любой СУБД.

PHP
13 лет назад
somebody-spb
Александр 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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