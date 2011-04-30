Разработчик приложений расширенной реальности

Разработка приложений Augmented reality / Mixed reality: создание алгоритмов распознавания образов в видеопотоке, дополнение видеопотока трёхмерными моделями, текстом, аудио и так далее.

Работа в офисе, 8-часовой рабочий день.

Требования к кандидату:

Необходим минимальный опыт работы с расширенной реальностью в виде готовых (хотя бы тестовых) приложений, либо выполнение Вами проверочного задания на AR. Требуется владение каким-либо из следующих языков программирования: Си, Си шарп, Java, Flash actionscript.