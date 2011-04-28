PHP программист

Ищем в команду надежного программиста для постоянного сотрудничества (разработка сайтов и интернет-магазинов). График работы свободный, но с возможностью встреч для обсуждения техзадания. Оплата по факту выполненных проектов. Требования: PHP, MySQL, JavaScript (jQuery). Способность ставить конкретные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности: текущие проекты к которым надо будет подключится:
- социальная сеть для геймеров - стадия проектирования
- файловый хостинг - написание второй версии.
Требования:
- умение быстро осваивать новое, находить решение любого вопроса;
- опыт программирования на PHP, ООП, JS, MySQL;
- английский, на уровне читать и понимать документацию;
- опыт верстки, работы с бесплатными CMS и с PHP фреймворками (мы используем symfony2);
Условия:
- ЗЖМ, приходить в 10-11;
- работать 9 часов с перерывом;
- безлимитные чай, кофе и пончики;
- оформление по ТК РФ;
- премии по результатам работы.
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны программисты для сложного и интересного проекта. желательно с города Киева (Украина).Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по Wordpress, который умеет создавать простенькие шаблоны с готовых хтмл. Умеет править различные баги , изменять шаблон добавлять, вобщем все что коссаеться вп Можно писать здесь или в аську 465908233Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется опытный Javascript программист под большой проект. Необходимо будет написать интерактивные уроки под iPad и iPhone с последующей поддержкой. Во вложении тестовое задание. Если вы способны его выполнить - значит вы нам подходите. Обязательно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Открываются вакансии для длительного сотрудничества по работе над интересным проектом ( http://modaprint.ru/... ) - поддержка и развитие системы для он-лайн типографии. Основные требования к кандидатам: - уверенные знания и опыт работы с PHP 5.x (от ...Закрыт13 лет назад
- $1000
В нашу компанию требуется web-мастер с задатками разработчика. Обязанности: - создание новых проектов на основе Amiro.CMS,1C-Bitrix, Abo.CMS, Joomla, NetCat,OpenCart - поддержка существующих сайтов, доработка и развитие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для долгосрочного сотрудничества, работа над текущими и новыми проектами. Требования - html, css, xsl, php, jquery, битрикс, hostcms.Закрыт13 лет назад
Компания AdWish ищет разработчика и дизайнера для осуществления нового проекта в рунете. Краткий набор требований к будущему ресурсу представлен ниже, полное техническое задание будет предоставлено после первоначального отбора разработчиков. Мы готовы рассматривать предложения как от ...Закрыт13 лет назад
- $111
Студия RED для удаленной работы над web-проектами ищет специалиста по UMI CMS Требования: Опыт разработки корпоративных сайтов и интернет-магазинов на UMI CMS. Желательно знание XSLT-шаблонизатора Присылайте ваши портфолио с темой письма Вакансия на адрес: [email protected] Желательно выслать также нам расценки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Требуется - php программер с опытом от 2-3 лет - с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет). - ООП, smarty, jquery, mysql. - не делать глупых ошибок ввиде php\sql-inj,xss и тп. Основные требования: - адекватная работа в команде без ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад