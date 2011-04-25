Ищем адекватного PHP-кодера

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...
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Требуется
- php программер с опытом от 2-3 лет
- с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет).
- ООП, smarty, jquery, mysql.
- не делать глупых ошибок ввиде php\sql-inj,xss и тп.
Основные требования:
- адекватная работа в команде без занудства типа "А вы составьте мне ТЗ на 10 листов шрифтом 9 с полуторным интервалом, а потом я начну делать"
- доступность по телефону\скайпу\аське 24\7
- бабушка не болеет, интернет не ломается, жеский диск не стучит, винда не падает
О работе:
- доработка наших проектов быстро и качественно. В настоящий момент это файлообменник. Все работает, партнеры набираются но функционал нужно наращивать.
- мы не требуем от вас работы 24\7. вы можете работать в любое удобное вам время любое кол-во часов но работа должна выполняться быстро. Есть задания (фикс багов, редко) которые надо сделать срочно и сегодня, а есть задания которые можно неторопясь 3-5-7 дней выполнять (новые функции).
Оплата по часовая\ежемесечная\раз в неделю в общем договорная. Главное чтобы задания выполнялись в нормальные сроки. Сейчас это 600 y.e. в месяц в зависимости от загруженности и качества работы.
Меньше слов + больше дела = адекватная оплата
портфолио, подробную инфу о себе кидаем и контакты кидаем на почту мне K_I_R_I_L_L_собака лист.ру или тут оставляем или в аську: 269 три семь восемь 240 Лучше всего на почту присылайте.
Для тех кто читать не умеет еще раз - работа 24/7 не требуется, требуется ДОСТУПНОСТЬ 24/7 для решения экстренных проблем. А не так что вы 3 дня ударно работаете, потом неделю до вас не дозвонить не достучаться.
Работа в команде адевкатных людей где отношение "Начальник-подчиненный" НЕ приветствуется. Мы хотим чтобы вы были заинтересованы в стабильной оплачиваемой работе и подходили к ней с энтузиазмом, а не делали "на от**бись".
PS Оплата небольшая т.к. работы не много, но если она будет качественно выполняться, то поручим еще проект и увеличим оплату.
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