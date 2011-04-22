PHР-разработчик

На постоянную, удаленную работу требуется программист в Дифферент. Требования: * уверенные знания: HTML+CSS‚ PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL; * ...
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В компанию, для разработки собственного проекта требуется опытный PHP программист. Мы предлагаем интересную работу, где вы сможете раскрыть свой потенциал, получить опыт и принять участие в большом проекте. Внимание: Вы будите работать только надо одним проектом. ЗП выше рыночной.
Требования к соискателю:
- Наличие опыта работы в WEB – разработке от 2 лет
- Отличное знание PHP5, MySQL, Smarty, Zend Framework, AJAX
- Примеры успешно завершенных проектов.
- Умение мыслить нестандартно
- Желание развиваться и повышать свой уровень
- Без вредных привычек
- Ответственного, дисциплинированного
Плюсом к обязательным условиям будет:
- Глубокие знания js-framework: jQuery/jQuery UI,
- Знание trac, redmine
- Опыт работы с SVN или CVS
- Знание англ. языка на уровне beginner
Вам НЕ придется:
- Разрабатывать проекты на Wordpress/Joomla/Drupal и т.д
- Заниматься созданием интернет-магазинов или написание модулей на базе osCommerse/Magento/etc.
- Заниматься «порезкой» дизайнов
- Общаться с клиентами
Мы гарантируем:
- Своевременную выплату зарплаты
- Повышения ЗП, бонусы за эффективную работу
- Интересную работу над проектом
- Гибкий график работы
- Отпуск 30 календарных дней в году
- 7 дней оплачиваемых больничных, 7 не оплачиваемых
- Удобное рабочие место с большим монитором
- 2 дня в неделю игра в баскетбол
- Кофе, чай, конфеты бесплатно
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