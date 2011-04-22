PHР-разработчик

В компанию, для разработки собственного проекта требуется опытный PHP программист. Мы предлагаем интересную работу, где вы сможете раскрыть свой потенциал, получить опыт и принять участие в большом проекте. Внимание: Вы будите работать только надо одним проектом. ЗП выше рыночной.

Требования к соискателю:

- Наличие опыта работы в WEB – разработке от 2 лет

- Отличное знание PHP5, MySQL, Smarty, Zend Framework, AJAX

- Примеры успешно завершенных проектов.

- Умение мыслить нестандартно

- Желание развиваться и повышать свой уровень

- Без вредных привычек

- Ответственного, дисциплинированного

Плюсом к обязательным условиям будет:

- Глубокие знания js-framework: jQuery/jQuery UI,

- Знание trac, redmine

- Опыт работы с SVN или CVS

- Знание англ. языка на уровне beginner

Вам НЕ придется:

- Разрабатывать проекты на Wordpress/Joomla/Drupal и т.д

- Заниматься созданием интернет-магазинов или написание модулей на базе osCommerse/Magento/etc.

- Заниматься «порезкой» дизайнов

- Общаться с клиентами

Мы гарантируем:

- Своевременную выплату зарплаты

- Повышения ЗП, бонусы за эффективную работу

- Интересную работу над проектом

- Гибкий график работы

- Отпуск 30 календарных дней в году

- 7 дней оплачиваемых больничных, 7 не оплачиваемых

- Удобное рабочие место с большим монитором

- 2 дня в неделю игра в баскетбол

- Кофе, чай, конфеты бесплатно