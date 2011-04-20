Web-разработчик в Сочи

Требуется опытный Web-разработчик для участия в проекте по разработке и сопровождению системы электронной коммерции класса B2B, B2C, электронного СМИ и систем обмена данными.

Обязанности:

* Разработка и модернизация интернет-проектов на платформах Joomla 1С-Битрикс

* Проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;

* Доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;

* Консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.

Требования:

* Опыт валидной кроссбраузерной верстки (HTML/CSS), XML, XSLT

* Уверенное знание: РНР‚ MySQL, JavaScript, Ajax‚ jQuery, знание ООП

* Опыт программирования не менее двух лет

* Знание flash

* Опыт в разработке b2b порталов

* Умение работать с популярными графическими пакетами

* Аналитический склад ума

* Резюме рассматриваются только при наличии портфолио с примерами работ в области программирования и HTML-верстки

* Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, обучаемость, умение работать в команде, доброжелательность и честность

Плюсом будут:

• наличие сертификатов 1С-Битрикс;

• владение техническим английским;

• опыт администрирования Linux-серверов.

Контакты:

Контактное лицо: Афанасьев Алексей Семенович

Телефон(ы): +7 (961) 523-38-57

Компания: Электрон , ООО

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