Web-разработчик в Сочи

Веб-программированиеЗакрытнет заявок80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный Web-разработчик для участия в проекте по разработке и сопровождению системы электронной коммерции класса B2B, B2C, электронного СМИ и систем обмена данными.

Обязанности:

* Разработка и модернизация интернет-проектов на платформах Joomla 1С-Битрикс

* Проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;

* Доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;

* Консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.

Требования:

* Опыт валидной кроссбраузерной верстки (HTML/CSS), XML, XSLT

* Уверенное знание: РНР‚ MySQL, JavaScript, Ajax‚ jQuery, знание ООП

* Опыт программирования не менее двух лет

* Знание flash

* Опыт в разработке b2b порталов

* Умение работать с популярными графическими пакетами

* Аналитический склад ума

* Резюме рассматриваются только при наличии портфолио с примерами работ в области программирования и HTML-верстки

* Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, обучаемость, умение работать в команде, доброжелательность и честность

Плюсом будут:

• наличие сертификатов 1С-Битрикс;

• владение техническим английским;

• опыт администрирования Linux-серверов.

Контакты:

Контактное лицо: Афанасьев Алексей Семенович

Телефон(ы): +7 (961) 523-38-57

Компания: Электрон , ООО

mailto:

13 лет назад
alexey_liliya
Алексей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист для сайта

    Для нашего сайта http://mirwebinarov.ru нужна одна думающая голова и 2 умелых руки. У нас много планов по улучшению работы сайта, которые мы хотим реализовать вместе с вами. Требования: Знание объектно-ориентированного php5+, регулярных выражений, mysql, верстка (html+css), javascript ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-специалист

    Требуется специалист в технический отдел web – студии Работа удаленная, 8-часовой рабочий день с перерывом на обед. Требования к знаниям: HTML в совершенстве – работа на div – ах PHP – ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу толковых программистов

    Ищу программиста (ов) для работы в одиночку или команде. Нужны любые специалисты (PHP, C++, javascript, и др.). Плачу за час или за весь проект (зависит от размера). Хотелось бы платить через PayPal. В этом случае предоплата ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP/Javascript developer, iPhone/Android devel.

    $2500

    Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются web девелоперы для постоянной работы в проект. Требования к соискателям: 1) PHP Web ...

    PHPJavascriptAndroid
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Zend программист для постоянных задач

    $500

    У нас есть наш движок написан на Zend Framework, с DI container от Symfony, модель строиться по принципам DDD, в качестве ORM используется Doctrine2.Zend Framework, с некоторыми модулями от Symfony, работающий через доктрину. Нам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчики (х3) Salesforce

    На удаленную работу требуются профессиональные разработчики Salesforce. Обязательные требования: - Опыт работы с Salesforce и Force.com не менее 3х лет - Знание ApEx и опыт работы со сторонними приложениями - Опыт интеграции Salesforce с другими приложениями, включая Citrix - Владение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на постоянное сотрудничество

    Ищу программиста, отлично владеющего php (ручками) и не только для постоянной работы над проектами. Как создание сайтов под ключ, так и "возня" и доработка с уже реализованными. Плюсом будет умение верстать.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад