Web-разработчик в Сочи

Для нашего сайта http://mirwebinarov.ru нужна одна думающая голова и 2 умелых руки. У нас много планов по улучшению работы сайта, которые мы хотим реализовать вместе с вами. Требования: Знание объектно-ориентированного php5+, регулярных выражений, mysql, верстка (html+css), javascript ...
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Требуется опытный Web-разработчик для участия в проекте по разработке и сопровождению системы электронной коммерции класса B2B, B2C, электронного СМИ и систем обмена данными.
Обязанности:
* Разработка и модернизация интернет-проектов на платформах Joomla 1С-Битрикс
* Проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;
* Доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;
* Консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.
Требования:
* Опыт валидной кроссбраузерной верстки (HTML/CSS), XML, XSLT
* Уверенное знание: РНР‚ MySQL, JavaScript, Ajax‚ jQuery, знание ООП
* Опыт программирования не менее двух лет
* Знание flash
* Опыт в разработке b2b порталов
* Умение работать с популярными графическими пакетами
* Аналитический склад ума
* Резюме рассматриваются только при наличии портфолио с примерами работ в области программирования и HTML-верстки
* Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, обучаемость, умение работать в команде, доброжелательность и честность
Плюсом будут:
• наличие сертификатов 1С-Битрикс;
• владение техническим английским;
• опыт администрирования Linux-серверов.
Контакты:
Контактное лицо: Афанасьев Алексей Семенович
Телефон(ы): +7 (961) 523-38-57
Компания: Электрон , ООО
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