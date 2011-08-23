Программист для сайта

Для нашего сайта http://mirwebinarov.ru нужна одна думающая голова и 2 умелых руки. У нас много планов по улучшению работы сайта, которые мы хотим реализовать вместе с вами.

Требования:

Знание объектно-ориентированного php5+, регулярных выражений, mysql, верстка (html+css), javascript (jquery).

Важно - наличие собственных проектов, ответственность и обязательность

Условия работы: работа дистанционная, проектная. Вы получаете конкретную задачу по сайту и ее решаете, оплата позадачная. Позже, возможна постоянная занятость.

Вышлите на [email protected] ссылки на сайты, которые вы делали (укажите, какой частью проекта/кода вы занимались, делали ли во фрейм-ворке, или вручную). Пришлите нам пару своих кусков кода, которые считаете большим достижением.