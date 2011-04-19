Zend программист для постоянных задач

У нас есть наш движок написан на Zend Framework, с DI container от

Symfony, модель строиться по принципам DDD, в качестве ORM используется Doctrine2.Zend Framework,

с некоторыми модулями от Symfony, работающий через доктрину.

Нам нужна помощь в настройке сайтов на базе нашего движка.

Минимум это

1) нацепить порезанный дизайн, подключить вывод меню, страниц (2-4 часа)

2) проверить работоспособность сайта: создание страниц, редактирование их, загрузка фото, подвязка стилей в WYSIWYG, прописка статических линков (1-2 часа)

3) написание или настройка не сложным модулей (обратная связь, задать

вопрос, поиск по сайту через средствами MySQL или Zend_Lucene) (2-3 часа)

Дополнительные работы Написание своих модулей по нашей структуре. К примеру:

1) модуль Заявок. Где на сайте форма принимает данные, а в админике через грид проиходит обработка этих заявок (2-4 часа)

2) Или создание галереи (загрузка фото, ресайз, сортировка) и отображение их с использование анимации через jQuery на странице сайта. (2-3 часа)

3) Более сложные модули (5-10 часов)

В скобочках указаны часы для разработки с нашей точки зрения.

Оцените стоимость этих работ и ваш интерес к таким задачам.

Работы будут на постоянной основе.