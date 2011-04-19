Zend программист для постоянных задач

На постоянную работу требуется PHP-программист. Основные требования: - Хорошие знание Drupal - Понимание PHP/MySQL - Понимание HTML/CSS/JavaScript Мы предлагаем: - Работа в офисе в центре города - Достойная оплата труда(по результатам собеседования) - Дружный коллектив Ждем резюме на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть наш движок написан на Zend Framework, с DI container от
Symfony, модель строиться по принципам DDD, в качестве ORM используется Doctrine2.Zend Framework,
с некоторыми модулями от Symfony, работающий через доктрину.
Нам нужна помощь в настройке сайтов на базе нашего движка.
Минимум это
1) нацепить порезанный дизайн, подключить вывод меню, страниц (2-4 часа)
2) проверить работоспособность сайта: создание страниц, редактирование их, загрузка фото, подвязка стилей в WYSIWYG, прописка статических линков (1-2 часа)
3) написание или настройка не сложным модулей (обратная связь, задать
вопрос, поиск по сайту через средствами MySQL или Zend_Lucene) (2-3 часа)
Дополнительные работы Написание своих модулей по нашей структуре. К примеру:
1) модуль Заявок. Где на сайте форма принимает данные, а в админике через грид проиходит обработка этих заявок (2-4 часа)
2) Или создание галереи (загрузка фото, ресайз, сортировка) и отображение их с использование анимации через jQuery на странице сайта. (2-3 часа)
3) Более сложные модули (5-10 часов)
В скобочках указаны часы для разработки с нашей точки зрения.
Оцените стоимость этих работ и ваш интерес к таким задачам.
Работы будут на постоянной основе.
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