Порталу требуется разработчик .NET

Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются web девелоперы для постоянной работы в проект. Требования к соискателям: 1) PHP Web ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проживающий в Красноярске и имеющий портфолио,
работа на дому.
Обращаться [email protected]
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
У нас есть наш движок написан на Zend Framework, с DI container от Symfony, модель строиться по принципам DDD, в качестве ORM используется Doctrine2.Zend Framework, с некоторыми модулями от Symfony, работающий через доктрину. Нам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На удаленную работу требуются профессиональные разработчики Salesforce. Обязательные требования: - Опыт работы с Salesforce и Force.com не менее 3х лет - Знание ApEx и опыт работы со сторонними приложениями - Опыт интеграции Salesforce с другими приложениями, включая Citrix - Владение ...Закрыт13 лет назад
Для работы над текущими проектами требуется опытный php-программистЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста, отлично владеющего php (ручками) и не только для постоянной работы над проектами. Как создание сайтов под ключ, так и "возня" и доработка с уже реализованными. Плюсом будет умение верстать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
На постоянную работу требуется программист Битрикс (интернет-магазин). Разработка доп.модулей, поддержание сайта в работоспособном состоянии, добавление функционала сайта, Уверенное знание Битрикс, MySQL, PHP, AJAX. Офис в районе м.Петроградская График работы: 9:00-18:00 или с 10:00-19:00, пн-пт, соцпакет, отпуска, оформление по ...Закрыт13 лет назад
Нужен php программист, способный разобраться в чужой cms и выполнять разовые работы в ней. Работы не сложные, например, создать новую страницу и вывести ссылку на нее. К работе приступать нужно уже сейчас. Оплата за каждое ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется программист PHP на постоянную работу в офисе. Требования: - разбираться в чужом коде - понимать поставленные задачи, уточнять все тонкие моменты до начала разработки - опыт программирования на php - использование jquery Большим плюсом будет: - знание Zend Framework - опыт оптимизации ...Закрыт13 лет назад
Программист хорошо владеющий CMS Wordpress с навыками ДИЗАЙНЕРА Графика и дизайн · Требуется специалист хорошо владение AdobePhotoshop (веб-дизайны, коллажи, обработки изображений, логотипы). Веб-программирование · ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Программирование на HTML, Php. · Верстка HTML + CSS · Cоздание динамических страниц с помощью AJAX. · ...Закрыт13 лет назад