Порталу требуется разработчик .NET

$3200
Веб-программированиеЗакрытнет заявок99 просмотров
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Проживающий в Красноярске и имеющий портфолио,

работа на дому.

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13 лет назад
btteam
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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