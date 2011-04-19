Ищу толковых программистов

Ищу программиста (ов) для работы в одиночку или команде. Нужны любые специалисты (PHP, C++, javascript, и др.).

Плачу за час или за весь проект (зависит от размера). Хотелось бы платить через PayPal. В этом случае предоплата до 25% от предполагаемой стоимости.

Работы много.