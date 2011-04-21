Универсальный веб-программист разыскивается

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Ищу грамотного веб-программиста, который ревностно относится к интерфейсу, юзабилити. Для которого важно не только чтобы все отлично работало, но и выглядело и легко и с удовольствием использовалось.

Большим плюсом является знание: jQuery UI, Ext JS и прочие фреймы позволяющие создавать удобные интерфейсы.

Опыт создания учетных систем, систем сбора статистики приветствуется.

13 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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