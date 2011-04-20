Требуется php - программист для создания сайта

$1700
Веб-программированиеЗакрытнет заявок53 просмотра
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В компанию "Экорт" (Russia,Москва) требуется web-программист

Зарплата от $1600;

Занятость Полная (основное место работы);

Возраст:от 22 до 40;

Пол:не имеет значения;

Образование:не имеет значения;

Опыт работы:не имеет значения

Языки и технологии: HTML, DHTML, CSS, Java, JScript, VBScript, PHP, XML, XSL, XSLT,

СУБД: MySQL, PostgreSQL,

Операционные системы: Windows,

Прочие требования: Знание CMS Drupal, и желательно др. CMS, интергация Веб сайта с движками форумов

Обязанности: Разработка веб-сайтов компании 1) основной сайт компании с каталогом товаров 2) интернет-магазин 3)узкотематические сайты компании по направлениям деятельности, с небольшим объемом страниц (10 + пополняемый раздел статей, новостей)

Условия работы: Рассмотрим кандидатуры молодого, специалиста , недостаток опыта и технических знаний должен компенсироваться желанием самосовершенствоваться и обучаться. Работа над интересным проектом в котором можно развиваться творчески и профессионально. Срочных жестких сроков реализации нет, подробное ТЗ, возможность реализовывать свои идеи, "фишки". Карьерный рост, работа в офисе компании на Красных воротах, 5/2, в дальнейшем возможна неполная неделя в офисе, удаленная работа. оформление по ТК, скидка на обеды. З/п 40 000 - 45 000, исп. срок. По результатам работы премии, повышение з/п, дружный, душевный коллектив.

Контактная информация: Росс Полина 905 505 21 53, 7777070 доб.6134,, .

WEB-сайт компании : http://ekort.ru/

PHP
13 лет назад
polina-ross
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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