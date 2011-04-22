Веб-программист

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Требования:

-ЗНАНИЕ СMS "1С-Битрикс"

• Наличие завершенных проектов

• Знание PHP, mySQL, AJAX, JS, jQuery, XML

• Знание HTML, CSS (приветствуется)

• знание Unix, Windows платформ, опыт администрирования и настройки Apache, MySql (приветствуется)

• умение оценивать сроки разработки

Обязанности:

• Создание новых языковых версий сайтов

• Настройка CMS Bitrix

• Создание веб-форм, скриптов, апплетов

• Программирование нового функционала под конкретные задачи

• Поддержание работоспособности существующих скриптов и программных решений, создание новых.

Условия:

• З/п от 50 000 руб.

- Работа только в офисе

• Стабильная выплата з/п

• Возможность самореализации

• Молодой дружный коллектив

13 лет назад
Buniver
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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