Php-программист

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию.

Должностные обязанности:

написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта,

при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок

программирования или вёрстки;

определение принципов работы сторонних сайтов, исправление программных кодов в соответствии с нуждами продвижения сайтов;

умение разбираться в чужом коде и адаптировать его под текущие нужды, написание модулей сайта, создание рекламных баннеров.

Приветствуется знание Поисковой оптимизация сайтов, Раскрутки сайтов и маркетинга в Интернете.

Требования

знание SQL,HTML,PHP,CSS,XML,XSL (Photoshop,Corel,Flash - приветствуется)

Желание изучать новые технологии, повышать квалификацию.

Задачи:

поддержка работающих сайтов(порядка 5 работающих сайтов + запускается 4 больших проекта + плановые работы) .

Обновление, доработка, добавление новых модулей на все сайты .

В ответах на вакансию пришлите сколько дней в неделю или часов день вы сможете уделять проекту.

ПОСТОЯННАЯ работа.

Оплата производится первого числа каждого месяца. Яндекс.деньги, Веб мани или переводом в ближайшем отделении банка.

Нам нужны люди, которые будут работать с нами постоянно, честные, исполнительные - главное для нас выполнение поставленных задач в срок.