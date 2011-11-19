Php-программист

На постоянную, удаленную работу требуется программист в Дифферент. Требования: * уверенные знания: HTML+CSS‚ PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL; * ...
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Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию.
Должностные обязанности:
написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта,
при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок
программирования или вёрстки;
определение принципов работы сторонних сайтов, исправление программных кодов в соответствии с нуждами продвижения сайтов;
умение разбираться в чужом коде и адаптировать его под текущие нужды, написание модулей сайта, создание рекламных баннеров.
Приветствуется знание Поисковой оптимизация сайтов, Раскрутки сайтов и маркетинга в Интернете.
Требования
знание SQL,HTML,PHP,CSS,XML,XSL (Photoshop,Corel,Flash - приветствуется)
Желание изучать новые технологии, повышать квалификацию.
Задачи:
поддержка работающих сайтов(порядка 5 работающих сайтов + запускается 4 больших проекта + плановые работы) .
Обновление, доработка, добавление новых модулей на все сайты .
В ответах на вакансию пришлите сколько дней в неделю или часов день вы сможете уделять проекту.
ПОСТОЯННАЯ работа.
Оплата производится первого числа каждого месяца. Яндекс.деньги, Веб мани или переводом в ближайшем отделении банка.
Нам нужны люди, которые будут работать с нами постоянно, честные, исполнительные - главное для нас выполнение поставленных задач в срок.
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