Нужен верстальщик для верстки 5-ти сайтов. Просьба сразу оставлять скайп. Оплата договорная. Спасибо.
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Нужен хороший, недорогой "сочный" , добротный дизайн сайта. Приветствуется творческий подход, удобное юзабилити, солидное и интересное оформление. Надеюсь на плодотворную работу, есть еще несколько сайтов которые надо доработать. Работаем без предоплаты, "кота в мешке" ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для удаленной работы приглашаются php-программисты. Работа постоянная на сдельной основе. Оплата по договоренности. Огромный плюс - опыт работы с Shopscript. Оплата, яндекс-деньги, Webmoney или перевод оплаты системой "Контакт" в вашем городе на ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до ***уников в сутки. Сайту около 2-х лет, серьезная раскрутка не проводилась. Так погоняли по каталогам, сделали несколько ссылок с жирных ресурсов. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
На длительный период требуется оператор в службу поддержки интернет магазина. Требования: 1. Возраст от 20 лет; 2. Наличие постоянного доступа в интернет(24 часа в сутки). 3. Девушка(предпочтительно) 4. ...Служба поддержки41 заявкаЗакрыт14 лет назад