Goldi2

Олег Goldi2

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Верстка

    Нужен верстальщик для верстки 5-ти сайтов. Просьба сразу оставлять скайп. Оплата договорная. Спасибо.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Приветствую. Нужен хороший, недорогой "сочный" , добротный дизайн сайта. Приветствуется творческий подход, удобное юзабилити, солидное и интересное оформление. Надеюсь на плодотворную работу, есть еще несколько сайтов которые надо доработать. Работаем без предоплаты, "кота в мешке" ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php-программист

    $500

    Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация ...

    CSSHTMLPHPSQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PНР программист

    Для удаленной работы приглашаются php-программисты. Работа постоянная на сдельной основе. Оплата по договоренности. Огромный плюс - опыт работы с Shopscript. Оплата, яндекс-деньги, Webmoney или перевод оплаты системой "Контакт" в вашем городе на ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта, увеличение посещаемости.

    Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до ***уников в сутки. Сайту около 2-х лет, серьезная раскрутка не проводилась. Так погоняли по каталогам, сделали несколько ссылок с жирных ресурсов. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оператор в службу поддержки

    $500

    На длительный период требуется оператор в службу поддержки интернет магазина. Требования: 1. Возраст от 20 лет; 2. Наличие постоянного доступа в интернет(24 часа в сутки). 3. Девушка(предпочтительно) 4. ...

    Служба поддержки41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад