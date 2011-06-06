Веб-разработчик со знанием XML, XSL, PHP+MySQL

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка428 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вакансия для постоянного удаленного сотрудничества.

Нужен надежный и ответственный веб-разработчик. Загрузка бывает разная: это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля.

Удаленная работа, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи, к умению нормально по-человечески общаться. Исключается причина несвоевременного выхода на связь "не было интернета". Всегда есть телефон и смс для предупреждения об отсутствии связи.

Со своей стороны - полная ответственность, своевременная оплата, лояльность и понимание в рамках взятых на себя обязательств. На связи всегда.

Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, почти все делаем на ней. Исчерпывающая документация на сайте разработчика представлена.

Можно совмещать! Но при этом не менее 2 часов необходима связь в рабочее время с 9 до 16 (по москве) для экстренных задач.

Оплата 2 раза в месяц по закрытым техзаданиям.

Только для специалистов-частников, от студий заявки не принимаю.

Если заинтересованы - сразу пишите желаемую ПОЧАСОВУЮ оплату. При высокой почасовке буду требовать и высокую производительность.

PHPMySQL
13 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
  • Похожие заказы

  • Php-программист

    $500

    Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    На постоянную, удаленную работу требуется программист в Дифферент. Требования: * уверенные знания: HTML+CSS‚ PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL; * ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Опытный программист PHP+MYSQL на постоянную работу

    На удаленную постоянную работу требуется опытный программист с хорошим знанием: обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML, CSS; желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty, AJAX, jQuery; опционально: ASP, Delphi. Основная работа / Подработка. Вакансия №17 В чем заключается работа: 1. Создание ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по modx

    Требуется веб-программист для постоянной работы. Основные направления работы: Создание сайтов с нуля, переработка сайтов, перенос на modx и тп. Проекты разного рода и сложности. Обязательно владеть: HTML, CSS, PHP+MySQL, Javascript. Ajax, опыт верстки страниц. Возраст: от 21 Опыт работы от года. Заказы ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для работы над проектом

    Требуется фриланс программист для сотрудничества над 1 сайтом. Формат сотрудничества следующий : возникла необходимость сделать изменения на сайте, мы обращаемся к Вам и вы все делаете. Такие изменения частыми не будут (макс 1 раз на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java программист

    Доброго времени суток. Наша команда исчет java программиста, для написания фиксов java эмулятора игры Aion. Все подробности в icq:843255

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHР-разработчик

    В компанию, для разработки собственного проекта требуется опытный PHP программист. Мы предлагаем интересную работу, где вы сможете раскрыть свой потенциал, получить опыт и принять участие в большом проекте. Внимание: Вы будите работать только надо одним ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    Требования: -ЗНАНИЕ СMS "1С-Битрикс" • Наличие завершенных проектов • Знание PHP, mySQL, AJAX, JS, jQuery, XML • Знание HTML, CSS (приветствуется) • знание Unix, Windows платформ, опыт администрирования и настройки Apache, MySql (приветствуется) • умение оценивать сроки разработки Обязанности: • Создание новых ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интересному проекту (сайт) требуется программист!

    Знание верстки, JavaScript, PHP, MySQL, HTML, Google maps API. Опыт работы от 3х лет. Удаленная работа, свободный график. Работа по схеме: согласование ТЗ, сроков и оплаты - выполнение работы - оплата. Оплата по факту выполненной работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Универсальный веб-программист разыскивается

    Ищу грамотного веб-программиста, который ревностно относится к интерфейсу, юзабилити. Для которого важно не только чтобы все отлично работало, но и выглядело и легко и с удовольствием использовалось. Большим плюсом является знание: jQuery UI, Ext JS и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад