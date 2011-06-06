Веб-разработчик со знанием XML, XSL, PHP+MySQL

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...
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Вакансия для постоянного удаленного сотрудничества.
Нужен надежный и ответственный веб-разработчик. Загрузка бывает разная: это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля.
Удаленная работа, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи, к умению нормально по-человечески общаться. Исключается причина несвоевременного выхода на связь "не было интернета". Всегда есть телефон и смс для предупреждения об отсутствии связи.
Со своей стороны - полная ответственность, своевременная оплата, лояльность и понимание в рамках взятых на себя обязательств. На связи всегда.
Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, почти все делаем на ней. Исчерпывающая документация на сайте разработчика представлена.
Можно совмещать! Но при этом не менее 2 часов необходима связь в рабочее время с 9 до 16 (по москве) для экстренных задач.
Оплата 2 раза в месяц по закрытым техзаданиям.
Только для специалистов-частников, от студий заявки не принимаю.
Если заинтересованы - сразу пишите желаемую ПОЧАСОВУЮ оплату. При высокой почасовке буду требовать и высокую производительность.
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