Веб-разработчик со знанием XML, XSL, PHP+MySQL

Вакансия для постоянного удаленного сотрудничества.

Нужен надежный и ответственный веб-разработчик. Загрузка бывает разная: это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля.

Удаленная работа, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи, к умению нормально по-человечески общаться. Исключается причина несвоевременного выхода на связь "не было интернета". Всегда есть телефон и смс для предупреждения об отсутствии связи.

Со своей стороны - полная ответственность, своевременная оплата, лояльность и понимание в рамках взятых на себя обязательств. На связи всегда.

Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, почти все делаем на ней. Исчерпывающая документация на сайте разработчика представлена.

Можно совмещать! Но при этом не менее 2 часов необходима связь в рабочее время с 9 до 16 (по москве) для экстренных задач.

Оплата 2 раза в месяц по закрытым техзаданиям.

Только для специалистов-частников, от студий заявки не принимаю.

Если заинтересованы - сразу пишите желаемую ПОЧАСОВУЮ оплату. При высокой почасовке буду требовать и высокую производительность.