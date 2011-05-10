Опытный программист PHP+MYSQL на постоянную работу

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На удаленную постоянную работу требуется опытный программист с хорошим знанием:

обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML, CSS;

желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty, AJAX, jQuery;

опционально: ASP, Delphi.

Основная работа / Подработка. Вакансия №17

В чем заключается работа:

1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, настройка, совершенствование. Внедрение модулей в работу. Устранение неполадок, багов. Подключение дизайнов. В качестве помощи предоставляем к CMS полнейшую документацию по всем функциям и поддержку создателей CMS в случае возникновения вопросов.

2. Обслуживание, доработка, создание, совершенствование, сопровождение различных других интернет-проектов, работающих на различных системах open source (osCommerce, Drupal, Joomla, Wordpress и т.д.).

Порядок приёма на работу:

1. Заполнение Вами опросника ecom.org.il/anketa.rtf и отправка его нам вместе с Вашим резюме по мейлу info(dog)expert-communication.net (В РЕЗЮМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СВОЙ НОМЕР ICQ, МЕИЛ И СКАЙП ДЛЯ СВЯЗИ), около 20 минут (те, чьи анкеты будут отобраны, пройдут на 2-й пункт).

2. Собеседование с главным менеджером с помощью icq или скайп 15-20 минут (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).

3. Экзамен. Проверка теоретических и практических знаний технологий программирования на программе тестере.

Обязательные требования:

1. Безконфликтность, исполнительность.

2. Любовь к программированию, энтузиаст.

3. Желание и развитая способность разбираться в чужом коде.

4. Предельная внимательность, сообразительность, рационализаторство, терпение.

5. Стремление и способности решать поставленные задачи, ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, в том случае, если такая инициатива приносит пользу, обучаемость и желание учиться, логическое мышление и способность делать правильные выводы, общий уровень знаний.

6. Большой опыт в создании / совершенствовании / ремонте различных CMS и баз данных.

7. Наличие достаточного свободного времени для работы.

8. Постоянный доступ в интернет, приемлемая для работы скорость.

9. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если Вы не такой, сэкономьте Ваше и наше время, ничего у Вас с нами не получиться).

Необязательные требования:

Знание и опыт в других областях веб-разработок приветствуется.

Мы точно знаем, чего хотим и с нами легко работать. Гарантируем отличное отношение со стороны работодателя при условии качественного и быстрого выполнения работы. Подойдёт для жителя Украины, России или стран бывшего СНГ. Если у Вас есть необходимый опыт и Вы действительно подходите под ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ – не теряйте время зря, заполняйте опросник ecom.org.il/anketa.rtf и высылайте его вместе с резюме на мейл info(dog)expert-communication.net Пишите, будут проверены все резюме и опросники.

Наши преимущества перед другими работодателями:

1. Мы точно знаем, что хотим, и с нами легко работать. Мы сами разрабатываем большую часть функционала проекта.

2. Вы получаете подробные технические задания, расписанные по пунктам. Вы всегда можете уточнить то, что не понятно, посоветоваться – мы 99% времени на связи.

3. У Вас всегда есть с кем обсудить тот или иной момент по функционалу, навигации, дизайну.

4. У нашей CMS подробнейшее описание на русском языке. Если что-то не понятно, мы можем отправить вопрос автору CMS.

5. Мы поддерживаем хорошие, дружеские отношения с нашими работниками.

6. Если Вы нуждаетесь в авансе, Вы предупреждаете заранее и по прошествии короткого периода времени мы сможем его Вам предоставить.

7. Мы платим вовремя и всегда.

8. Наша работа только на постоянной основе.

9. Мы готовы заключить письменный договор о сотрудничестве.

PHPMySQL
13 лет назад
expertcom1
Давид 
48 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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