Требуется программист

Вакансия для постоянного удаленного сотрудничества. Нужен надежный и ответственный веб-разработчик. Загрузка бывает разная: это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Удаленная работа, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи, к ...