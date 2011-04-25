Нужен специалист по UMI CMS

Просьба веб-студиям не отвечать на эту вакансию. Должностные обязанности: написание программной части создаваемых сайтов; включение написанных программных модулей в страницы сайта, при необходимости верстка и создание шаблонов; идентификация и исправление выявленных ошибок программирования или вёрстки; определение принципов работы сторонних ...
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Студия RED для удаленной работы над web-проектами ищет специалиста по UMI CMS
Требования:
Опыт разработки корпоративных сайтов и интернет-магазинов на UMI CMS.
Желательно знание XSLT-шаблонизатора
Присылайте ваши портфолио с темой письма Вакансия на адрес: [email protected]
Желательно выслать также нам расценки на свои услуги.
Контактное лицо Андрей
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