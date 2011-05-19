Программист

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка266 просмотров
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Ищем в команду надежного программиста для постоянного сотрудничества (разработка сайтов и интернет-магазинов). График работы свободный, но с возможностью встреч для обсуждения техзадания. Оплата по факту выполненных проектов.

Требования: PHP, MySQL, JavaScript (jQuery). Способность ставить конкретные сроки по задачам и укладываться в них. Повышенная ответственность. Только Москва или область.

От нас: Адекватное отношение и четкая постановка задач. Своевременная оплата. Вылазки на природу и игры в X-BOX.

13 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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