Программист

Ищем в команду надежного программиста для постоянного сотрудничества (разработка сайтов и интернет-магазинов). График работы свободный, но с возможностью встреч для обсуждения техзадания. Оплата по факту выполненных проектов.

Требования: PHP, MySQL, JavaScript (jQuery). Способность ставить конкретные сроки по задачам и укладываться в них. Повышенная ответственность. Только Москва или область.

От нас: Адекватное отношение и четкая постановка задач. Своевременная оплата. Вылазки на природу и игры в X-BOX.