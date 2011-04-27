JavaScript developer - срочно

Срочно требуется опытный Javascript программист под большой проект. Необходимо будет написать интерактивные уроки под iPad и iPhone с последующей поддержкой.

Во вложении тестовое задание. Если вы способны его выполнить - значит вы нам подходите.

Обязательно надо иметь возможность проверить свою работу на любом из этих устройствах: iPad, iPhone или iPod touch

Заинтересовавшихся кандидатов прошу с выполненным тестовым заданием обращаться на [email protected]