unic_soft

Софт Юник unic_soft

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сайт на Друпале

    Текущий сайт: xtendx.ком Надо перевести на Друпал. Из изменений: 1. Новый дизайн - но почти та же структура и точно то же наполнение 2. На всех страницах Products ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • JavaScript developer

    $2500

    Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Зарплата: ОТ 1600$ (определяется после собеседования) Требования: - Выполнить ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • JavaScript developer - срочно

    Срочно требуется опытный Javascript программист под большой проект. Необходимо будет написать интерактивные уроки под iPad и iPhone с последующей поддержкой. Во вложении тестовое задание. Если вы способны его выполнить - значит ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • JavaScript developer

    Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Требования: - Опыт работы от 2-ух лет. - ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно требуется Java team lead.

    Срочно нужен очень хороший Java JEE специалист, с опытом работы со Spring и Hibernate, на должность тим-лидера в проект. Опыт работы от 4х лет. Краткое описание проекта - во вложении. Кандидатов ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект на WordPress

    Информация о проекте во вложении. Проект Time &amp; Material, соответственно оплата почасовая. О вас хочу знать: 1. Опыт работы с WordPress (как можно подробнее и в примерах) ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 задачи для сайта на Drupal

    На очень простом сайте (образовательной тематики) на Друпале, захотели использовать PayPal для оплаты комиссионных. Подключили как смогли. В итоге имеют следующее: 1. Страница регистрации перед оплатой после прохождения которой... 2. Открывается страница PayPal, ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны 3 senior/middle разработчика на ПХП

    Ищу исполнителей на крупный зарубежный WMS, Time &amp; Material проект, сроком от 3 месяцев. Нужны 3 senior/middle разработчика на ПХП с опытом разработки на Symphony. http://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse_management_system Работа серьёзная и интересная. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад