Текущий сайт: xtendx.ком Надо перевести на Друпал. Из изменений: 1. Новый дизайн - но почти та же структура и точно то же наполнение 2. На всех страницах Products ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Зарплата: ОТ 1600$ (определяется после собеседования) Требования: - Выполнить ...Закрыт14 лет назад
Срочно требуется опытный Javascript программист под большой проект. Необходимо будет написать интерактивные уроки под iPad и iPhone с последующей поддержкой. Во вложении тестовое задание. Если вы способны его выполнить - значит ...Закрыт14 лет назад
Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Требования: - Опыт работы от 2-ух лет. - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Описание во вложении. Сайт простейший. Прошу обратить внимание на строчку: I would like a slide show on the home page that is updatable via the CMS. Нужна оценка. Дизайн и вёрстка будет ...Закрыт14 лет назад
Срочно нужен очень хороший Java JEE специалист, с опытом работы со Spring и Hibernate, на должность тим-лидера в проект. Опыт работы от 4х лет. Краткое описание проекта - во вложении. Кандидатов ...Закрыт14 лет назад
Информация о проекте во вложении. Проект Time & Material, соответственно оплата почасовая. О вас хочу знать: 1. Опыт работы с WordPress (как можно подробнее и в примерах) ...Закрыт14 лет назад
На очень простом сайте (образовательной тематики) на Друпале, захотели использовать PayPal для оплаты комиссионных. Подключили как смогли. В итоге имеют следующее: 1. Страница регистрации перед оплатой после прохождения которой... 2. Открывается страница PayPal, ...Закрыт14 лет назад
Ищу исполнителей на крупный зарубежный WMS, Time & Material проект, сроком от 3 месяцев. Нужны 3 senior/middle разработчика на ПХП с опытом разработки на Symphony. http://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse_management_system Работа серьёзная и интересная. ...Закрыт14 лет назад
Нужен опытный PHP программист. Требования: - PHP от 3х лет опыта - oпыт c MySQL или PostgreSQL - опыт разработки крупных проектов / вебпорталов. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад