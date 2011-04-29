PHP-программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Для постоянной работы над проектами приглашается php-программист.

Желательны

- опыт дивной вёрстки

- знание jQuery

Приветствуются

- знание движков osCommerce и Joomla

- знание фреймворков

В заявках указывайте готовность работать полные 5 рабочих дней в неделю, желаемый уровень и способ оплаты.

Ссылки на резюме и примеры работ также приветствуются.

Вакансия для обязательных, грамотных, аккуратных и самоорганизованных специалистов.

PHP
13 лет назад
nascadesign
Максим 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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