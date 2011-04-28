Ищу php-программиста. Срочно!

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Срочно ищу php-программиста, специалиста по wordpress в крупный зарубежный проект Time & Material. Нужно будет разрабатывать различный функционал с нуля.

Приветствуется знание английского языка.

Оплата почасовая. От вас хотелось бы услышать расценки за час работы.

PHP
13 лет назад
web2style
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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