Веб-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим программист для работы в команде над крупным проектом.

Пожелания к кандидату:

1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat).

2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS.

3. Умение работать в команде.

В качестве тестового задания для вступления в команду необходимо написать оффлайн версию уже реализованного онлайн калькулятора для просчета страховых полисов. Оффлайн версия должна быть реализована на javaScript + HTML/XML. Это задание не бесплатно, бюджет 10000 руб. Онлайн версию можно посмотреть здесь: http://avangardpolis.ru/calc/

13 лет назад
Valexr
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист PHP на удаленную работу

    Требуется веб-программист для регулярного сотрудничества. Объем работы разный - от написания больших независимых проектов, до внесения небольших изменений в существующие сайты. Вы: -- отлично знаете PHP; имеете опыт работы и, желательно, с возможностью продемострировать предыдущие ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик приложений расширенной реальности

    $2500

    Разработка приложений Augmented reality / Mixed reality: создание алгоритмов распознавания образов в видеопотоке, дополнение видеопотока трёхмерными моделями, текстом, аудио и так далее. Работа в офисе, 8-часовой рабочий день. Требования к кандидату: Необходим минимальный опыт работы с расширенной реальностью ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист (почасовая оплата, удалённо)

    $2500

    * В начале работа над сайтами, потом над амбициозным стартапом. Вами будет получен ценнейший опыт в профессиональных web-разработках. * Умение использовать PHP 5.3.5, ООП, Subversion, MySQL 5 (включая хранимые процедуры и триггеры), Linux (Gentoo), Jabber, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Для постоянной работы над проектами приглашается php-программист. Желательны - опыт дивной вёрстки - знание jQuery Приветствуются - знание движков osCommerce и Joomla - знание фреймворков В заявках указывайте готовность работать полные 5 рабочих дней в неделю, желаемый уровень и способ оплаты. Ссылки на ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla developer

    Для создания интернет магазина на Joomla, и по результатам для постоянного сотрудничества, нужен php программист с опытом работы на joomla.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php-программист

    Php mysql в совершенстве ЗП обсуждается после собеседования. Трудоустройство официально. Возможен гибкий график. Офис метро Свиблово. Срочно. подробности тут или по телефону 903 563 43 53 круглосуточно

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Обязанности: текущие проекты к которым надо будет подключится: - социальная сеть для геймеров - стадия проектирования - файловый хостинг - написание второй версии. Требования: - умение быстро осваивать новое, находить решение любого вопроса; - опыт программирования ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу php-программиста. Срочно!

    Срочно ищу php-программиста, специалиста по wordpress в крупный зарубежный проект Time &amp; Material. Нужно будет разрабатывать различный функционал с нуля. Приветствуется знание английского языка. Оплата почасовая. От вас хотелось бы услышать расценки за час работы.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад