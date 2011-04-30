Веб-программист

Необходим программист для работы в команде над крупным проектом.

Пожелания к кандидату:

1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat).

2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS.

3. Умение работать в команде.

В качестве тестового задания для вступления в команду необходимо написать оффлайн версию уже реализованного онлайн калькулятора для просчета страховых полисов. Оффлайн версия должна быть реализована на javaScript + HTML/XML. Это задание не бесплатно, бюджет 10000 руб. Онлайн версию можно посмотреть здесь: http://avangardpolis.ru/calc/