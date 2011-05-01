Web-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Необходим программист для работы в команде над крупным проектом.

Пожелания к кандидату:

1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat).

2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS.

3. Умение работать в команде.

13 лет назад
max_p83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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