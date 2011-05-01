Требуется PHP-программист на удаленную работу и постоянное сотрудничество. Работа с единым проектом. Условия: - Задачи короткие, по 2-8 часов. - Нагрузка 5-15 часов в неделю. - 200-300 руб/час в ...
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Срочно! Для укрепления солидарности трудящихся! Требуется специалист по Magento commerce для установки и настройки модулей удаленно. График свободный. Оплата почасовая или попроектная. О своем опыте и доступности пишите в ЛС или скайп.
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