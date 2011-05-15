Программист PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Нужен программист, который не пугается слов ssi, memcache

Оплата помесячно, фуллтайм.

Пишите сразу месячные ожидания и пару/тройку (не более) лучших ваших сайтов/работ

Оплата на карту Visa или Qiwi.

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PHP
13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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