Программист PHP

Требование - отличное знание JS, html5 - неплохое знание PHP и MySQL - базовые навыки юзабилити обязанности - разработка JS виджетов - иногда верстка работа постоянная удаленная зп $700
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, который не пугается слов ssi, memcache
Оплата помесячно, фуллтайм.
Пишите сразу месячные ожидания и пару/тройку (не более) лучших ваших сайтов/работ
Оплата на карту Visa или Qiwi.
Заявки скрыты, пишите что считате нужным
- Похожие заказы
- $700Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Идеальный ответ содержит: 1. время программирования на java; 2. имеющиеся в вашем распоряжении время на работу, в часах в неделю; 3. стоимость часа работы; 4. описание проектов в которых вы участвовали в роли java программиста.Закрыт13 лет назад
- $1500
Необходим программист знакомый с CMS NetCat (или готовый оперативно с ней разобраться) для реализации личных кабинетов пользователей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста PHP Joomla, Jquery, MySQL и т.д. фронт работ обьясню в личкеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В чешскую компанию ищется опытный php-программист для удаленной работы на постоянной основе. Разработка web-приложений с высокой нагрузкой, автоматизация бизнеса, социальные сети. Требуемый набор знаний и умений: - ООП/MVC/PHP/MySQL. - Умение работать и поддерживать код в команде. - Браузерный JavaScript, Ajax, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется в офис (Днепропетровск) человек, отлично владеющий ActionScript (1 человек) Требования: - Хорошее владение ActionScript - Навыки в разработке API Прием после собеседования, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP программист на постоянную удаленную сдельную работу знание PHP, MySQL, Memcache(Membase), Nginx, svn.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программер в проект для мелких перманентных работ. За подробностями в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходим программист для работы в команде над крупным проектом. Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с CMS вообще (приветствуется NetCat). 2. Хорошее знание PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, CSS. 3. Умение работать в команде.Закрыт13 лет назад
- $500
CakePHP программист на удалённую работу. Требуется CakePHP программист на удалённую работу. Работа над движком интернет-магазина vamcart.ruЗакрыт13 лет назад