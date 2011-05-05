Ruby-разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Компания Mobiwolf ищет Ruby-разработчика-фрилансера для работы на зарубежных проектах.

Если Вам интересно - просьба связаться со мной ASAP. Проект начинается завтра, оплата почасовая.

13 лет назад
karolex
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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