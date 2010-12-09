karolex

Алексей karolex

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Android разработчик

    Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян). Обязанности стандартные: выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone/IPad разработчик

    Необходимые знания и навыки: - Знания iOS SDK - Опыт программирования под iPhone - Английский (intermediate+) - Отличные знания ООП; Работа на проекте для заказчика из США Можем предложить как полную занятость, так и фриланс

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ruby-разработчик

    Компания Mobiwolf ищет Ruby-разработчика-фрилансера для работы на зарубежных проектах. Если Вам интересно - просьба связаться со мной ASAP. Проект начинается завтра, оплата почасовая.

    Ruby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Android UI Web Designer

    Компания Mobiwolf ищет квалифицированного вебдизайнера интерфейсов мобильных приложений. Обязанности: 1) Дизайн-пректирование интерфейсов мобильных приложений на платформе Android и iPhone. 2) Создание мокапов. 3) Разработка графических элементов (иконки, элементы стиля и т.п.). 4) Создание промо-материалов. 5) Разработка дизайна корпоративного сайта и Web 2.0 сервисных сайтов. 6) Верстка. Требования: 1) Коммерческий опыт работы 2) Знания, ...

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мокапы для Android-приложения (клиент TV-канала)

    Необходимо разработать мокапы для Android-приложения. Приложение будет аналогично этому: http://www.appbrain.com/app/fox-news/com.foxnews.android То есть надо посмотреть приложения для телеканала Fox News и набросать подобный интерфейс, но брендированный под другой европейский TV-канал (какой конкретно - сообщим отобранному исполнителю). Конечно же, ...

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип MobiWolf

    $50

    Необходимо создать логотип для компании Mobiwolf, которая занимается разработкой программного обеспечения (не только для мобильных устройств, как может показаться по названию). Слоган: The wolf is always a wolf! Цвета: черный и зеленый Рекомендации: у нас есть ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
larden
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип MobiWolf
Отлично сработались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по другим проектам.
Александр участвовал в конкурсе на создание логотипа для компании Mobiwolf. Он одним из первых предоставил работы на конкурс, и его работу так никто и не сумел "побить". По окончании конкурса Саша оперативно сделал все доработки по нашим замечаниям. Он сумел понять потребности клиента и предоставил локаничное решение всех поставленных задач.
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