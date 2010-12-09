Александр участвовал в конкурсе на создание логотипа для компании Mobiwolf. Он одним из первых предоставил работы на конкурс, и его работу так никто и не сумел "побить". По окончании конкурса Саша оперативно сделал все доработки по нашим замечаниям. Он сумел понять потребности клиента и предоставил локаничное решение всех поставленных задач.