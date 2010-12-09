Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян). Обязанности стандартные: выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке ...
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимые знания и навыки: - Знания iOS SDK - Опыт программирования под iPhone - Английский (intermediate+) - Отличные знания ООП; Работа на проекте для заказчика из США Можем предложить как полную занятость, так и фрилансМобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Компания Mobiwolf ищет Ruby-разработчика-фрилансера для работы на зарубежных проектах. Если Вам интересно - просьба связаться со мной ASAP. Проект начинается завтра, оплата почасовая.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компания Mobiwolf ищет квалифицированного вебдизайнера интерфейсов мобильных приложений. Обязанности: 1) Дизайн-пректирование интерфейсов мобильных приложений на платформе Android и iPhone. 2) Создание мокапов. 3) Разработка графических элементов (иконки, элементы стиля и т.п.). 4) Создание промо-материалов. 5) Разработка дизайна корпоративного сайта и Web 2.0 сервисных сайтов. 6) Верстка. Требования: 1) Коммерческий опыт работы 2) Знания, ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать мокапы для Android-приложения. Приложение будет аналогично этому: http://www.appbrain.com/app/fox-news/com.foxnews.android То есть надо посмотреть приложения для телеканала Fox News и набросать подобный интерфейс, но брендированный под другой европейский TV-канал (какой конкретно - сообщим отобранному исполнителю). Конечно же, ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для компании Mobiwolf, которая занимается разработкой программного обеспечения (не только для мобильных устройств, как может показаться по названию). Слоган: The wolf is always a wolf! Цвета: черный и зеленый Рекомендации: у нас есть ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад