Android разработчик

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок372 просмотра
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Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян).

Обязанности стандартные:

выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке различных, от развлекательных до корпоративных, Android-приложений.

Требования простые:

- Знание архитектуры и API Android

- Наличие законченных Android проектов

- Опыт разработки по методике TDD

- Умение работать с SVN

Приветствуются:

- Знание других мобильных платформ

- Знания английского

- Понимание принципов SCRUM методологии

- Опыт проектирования GUI для Android приложений

- Опыт разработки web-сервисов

Просьба указывать описание выполненных проектов и желаемый уровень оплаты Вашего труда.

Android
13 лет назад
karolex
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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