IPhone программист (iOS, Cocoa Touch, Objective C)

Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества, и разработки дизайнов для мобильных приложений под приложения IPhone и Android.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Injoit.com ищет iOS (iPhone / iPad) разработчиков.
Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.
Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.
Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы,
Требования к кандидатам:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ навыки:
iPhone SDK и Xcode
Cocoa Touch
Objective C
Наличие iPhone SDK для разработки и тестирования своих приложений.
Способность ежедневно выходить на интернет-связь для отчетности и заказчки билдов.
Желательно наличие iOS устройств
Возможности:
Вы будете участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, напрямую общаться с нашими интересными заказчиками, задавать тренды в индустрии.
Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.
Возможность дальнейшего карьерного роста в нашей структуре.
Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.
Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.
Для начала работы
Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job ios"
Важно – пожалуйста, включите URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков.
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