IPhone программист (iOS, Cocoa Touch, Objective C)

Injoit.com ищет iOS (iPhone / iPad) разработчиков.

Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.

Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.

Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы,

Требования к кандидатам:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ навыки:

iPhone SDK и Xcode

Cocoa Touch

Objective C

Наличие iPhone SDK для разработки и тестирования своих приложений.

Способность ежедневно выходить на интернет-связь для отчетности и заказчки билдов.

Желательно наличие iOS устройств

Возможности:

Вы будете участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, напрямую общаться с нашими интересными заказчиками, задавать тренды в индустрии.

Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.

Возможность дальнейшего карьерного роста в нашей структуре.

Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.

Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.

Для начала работы

Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job ios"

Важно – пожалуйста, включите URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков.