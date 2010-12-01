IPhone developer

Только для Западной Украины: желательно Ровно или Луцк. Есть иноземный заказчик с большими надеждами на Украину. Ищет ДВУХ недорогих разработчиков приложений под iPhone. Оплата на ежемесячной основе ($700-$1000 в месяц). Знание английского хотя бы на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток !!!
Требуется ифон разработчик в команду, в личку отписывайте пожелания по зп (часовой рейт и зп за месяц), наличие свободного времени и немного о своем опыте работы.
С Уважением, Александр.
- Похожие заказы
- $700Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработчик под Android Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная. Есть UI / Есть ТЗ Интересуют только опытные разработчики. От вас контакты и ссылка на портфолио. Пишите - вышлю ТЗ на почту. Оценка по ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В связи с расширением штата сотрудников, ищем iphone программиста, который знает это такое) Желательно Минск, желательно работа в офисе. Резюме - в личку.Закрыт13 лет назад
В связи с расширением бизнеса ведется набор опытных iPhone/iPad GAME Developers с глубокими знаниями OpenGL и с любовью к своему делу, идеологии Apple и играм. Требование: • Уверенное знание и опыт применения ООП, паттернов программирования • Знание C++, ...Закрыт13 лет назад
- $1000
На постоянную основу требуется разработчик приложений для iphone. Портфолио обязательно.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется разработчик под Android Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная. Есть UI / Есть ТЗ Интересуют только опытные разработчики. От вас контакты и ссылка на портфолио. Условия: Оплата договорная по фактически выполненным заданиям.Закрыт13 лет назад
Прог. язык Objective-C Программы: Apple development SDK с iOS 4.2 желательно в Ростове-на-Дону или в Ростовской области работа есть все время +79281919091 АлександрМобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуюется квалифициорованный Android программист , для консультаций в ходе реализации проекта. Консультации нужны мне лично. У меня есть опыт прикладного и веб программирования, есть базовые знания программированя android. Будет реальный проект. По этому проекту нужны ...Закрыт13 лет назад
Основные требования: Необходимо разработать приложение по предложенному нами дизайну. Примерное техническое задание приведено ниже: При запуске приложения: 1. Показывать возможность посмотреть информацию об организации (2 текстовых документа), должна быть возможность переходить к нужной части документа сразу (набор номера ...Закрыт13 лет назад
Требования: - Разработка бизнес приложений для iPhone и iPad. Знание особенностей платформ Phone и iPad, SDK, требований Apple. - Уверенное знание ООП, XML, БД. Опыт создания клиент-серверных приложений. - Успешный опыт создания приложений для iPhone или ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад