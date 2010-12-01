IPhone developer

Только для Западной Украины: желательно Ровно или Луцк. Есть иноземный заказчик с большими надеждами на Украину. Ищет ДВУХ недорогих разработчиков приложений под iPhone. Оплата на ежемесячной основе ($700-$1000 в месяц). Знание английского хотя бы на ...