Android программист (консультации)

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Требуюется квалифициорованный Android программист , для консультаций в ходе реализации проекта.

Консультации нужны мне лично. У меня есть опыт прикладного и веб программирования, есть базовые знания программированя android. Будет реальный проект. По этому проекту нужны консультации по иделеологии реализации, схемы классов, методов программной реализации. Повторюсь : нужны именно консультации : описание методологий решения, проверка моего кода ( с целью проверки его на программные и идеологические ошибки ) , ссылки на документацию необходимую для решения моих задач о которых я буду спрашивать ( кодить я буду сам).

Оплата почасовая за потраченное Вами время.

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Android
13 лет назад
UranDevelop
46 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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