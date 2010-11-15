Android программист (консультации)

На постоянную удаленную работу требуются разработчики под iPhone/iPad. Требования: - Мы ищем Mac-людей, пользующихся яблочной продукцией и понимающих философию Apple - Опыт разработки под Mac OS X это огромный плюс - Опыт создания полноценных программ под iPhone (не игр) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуюется квалифициорованный Android программист , для консультаций в ходе реализации проекта.
Консультации нужны мне лично. У меня есть опыт прикладного и веб программирования, есть базовые знания программированя android. Будет реальный проект. По этому проекту нужны консультации по иделеологии реализации, схемы классов, методов программной реализации. Повторюсь : нужны именно консультации : описание методологий решения, проверка моего кода ( с целью проверки его на программные и идеологические ошибки ) , ссылки на документацию необходимую для решения моих задач о которых я буду спрашивать ( кодить я буду сам).
Оплата почасовая за потраченное Вами время.
Указывайте стоимость часа консультаций
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Основные требования: Необходимо разработать приложение по предложенному нами дизайну. Примерное техническое задание приведено ниже: При запуске приложения: 1. Показывать возможность посмотреть информацию об организации (2 текстовых документа), должна быть возможность переходить к нужной части документа сразу (набор номера ...Закрыт13 лет назад
Требования: - Разработка бизнес приложений для iPhone и iPad. Знание особенностей платформ Phone и iPad, SDK, требований Apple. - Уверенное знание ООП, XML, БД. Опыт создания клиент-серверных приложений. - Успешный опыт создания приложений для iPhone или ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Info.vid#mail.ru Знание OC - iphone, android, symbian, win.mob Дружный коллектив и удобное место для работы. Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата обсуждается на собеседовании (премии и соц. пакет). Работа: г. Санкт-Петербург. Гибкий индивидуальный график. С наилучшим пожеланием, Андрей Викторович.Закрыт13 лет назад
Требуется программист java, для создание приложений.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются программисты для разработки приложений (программы, игры и пр.) под ОС Android. Требования: 1. Знание Java и/или С++, OpenGL ES. 2. Опыт и отличные навыки программирования под Android, наличие завершенного проекта(-ов) под Android. При успешном сотрудничестве возможно официальное устройство ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Студент или выпускник профильного ВУЗа. Начальные знания в области iOS.Закрыт13 лет назад
- $1000
Наличие портфолио. Уверенное знание: iPhone SDK Core Animation Objective-C Core Location MapKit Core Data CocoaЗакрыт13 лет назад
Ищу QT разработчика для проекта по Nokia Series 60 5th Edition. О проекте. Новостной сервис. Тянет новости в XML. Так же есть просмотр видео a la youtube. Требования: хотя бы базовый уровень опыта с QT 1+ год работы с ...Закрыт13 лет назад
Нужен разработчик на iPhone, основной упор на программирование. Постоянно. Удалённо. icq 633321166Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад