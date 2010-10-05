Разработчик приложений для iPhone

Требуется опытный Андроид разработчик. В предложениях, пожалуйста, указывайте стоимость часа в USD и ссылки на работы. У нас большое поток заказов на портирование приложений с iPhone поэтому знание хотя бы минимальное этой платформы будет плюсом. Также плюсом будет ...