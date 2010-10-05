Требуется разработчик под iPhone

Требуется на полный день (удаленно) опытный iPhone разработчик. Оплата почасовая, в предложениях указывайте портфолио и желаемую стоимость часа. Наличие устройства обязательно.
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Разработка различных приложений под iPhone
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