Senior iOS Developer

Желателен опыт работы в разработке приложений для iPhone/Android. Необходимо умение работать с Objective-C.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на полный день (удаленно) опытный iPhone разработчик.
Оплата почасовая, в предложениях указывайте портфолио и желаемую стоимость часа.
Наличие устройства обязательно.
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