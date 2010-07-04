IPhone/Android developer

Требования: - знание Objective C, опыт разработки для iPhone; - умение работать с чужим кодом. Обязанности: - разработка приложений под IPhone; - доработка существующих приложений.
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Нужен разработчик под iPhone в распределенную команду на несколько проектов. Желателен опыт не менее одного года разработки под iPhone. Оплата либо фиксированная в месяц, либо почасовая. Хотелось бы, чтобы разработчик находился в Красноярске, или Новосибирске или Москве.
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